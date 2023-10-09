الاسكوبار “بابلو الفلاح” أمام الجنايات الاستئنافية برفقة 30 متهما جانفي المقبل

من المقرر أن تفتح محكمة الجنايات الاستئنافية بمجلس قضاءالعاصمة، لأول مرة قضية الاسكوبار. المعروف في الوسط الإجرامي بـ”بابلو الفلاح” احد أخطر المجرمين في نشاط المتاجرة بالمخدرات.

وحسب مصادر ” النهار” فإن القضية سيتك برمجتها يوم 23 جانفي 2024 القادم خلال الدورة الجنائية المقبلة لعام 2024-2025.

وتم برمجة القضية بعد استئناف المتهم ومن معه في الأحكام التي أصدرتها محكمة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء. أين تم ادانة ” بابلو الفلاح ” بالإعدام كك اصدرت احكاما اخرى متفاوتة.

ويعد المتهم “بابلو” من أخطر المتهمين الذي بقي محل بحث من طرف مصالح الأمن بعد صدور 13 أمرا بالقبض الجسدي في حقه. على مستوى عديد المحاكم، قبل أن يتم توقيفه، وتقديمه للعدالة.

وفي قضية الحال سيمثل المتهم “بن عبد الرحمن العربي” برفقة 30 متهما، بينهم 19 موقوفا، لمواجهة تهما ثقيلة ذات طابع جنائي جنايات. حمل سلاح وذخيرة من الصنف الرابع بدون رخصة، المتاجرة بالأسلحة والذخيرة بدون رخصة. بقصد البيع مواد مخدرة في إطار جماعة إجرامية منظمة، القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد، محاولة القتل. إضافة إلى إخفاء أشياء متحصل عن جنح، جناية المشاركة في البيع لمواد مخدرة. في إطار جماعة إجرامية منظمة. وجناية الشراء بقصد البيع، جنحتي الشراء بقصد الاستهلاك لمواد مخدرة وجنحة عدم الإبلاغ عن جناية.

تفاصيل إحالة المتهم بابلو على المحاكمة

والرجوع إلى تفاصيل القضية فإن إحالة المتهم “بابلو” على المحاكمة وشركائه المتهمين، جاء بعد توقيفه من طرف الوحدات المختصة بمكافحة الإجرام. بأمن تيزي بأمن ولاية تيزي وزو، بعد عملية تنسيق محكمة بين مختلف الوحدات العملياتية الناشطة بالميدان. حيث تم تحديد مكان تواجد المشتبه فيه الذي كان يستغل المناطق الجبلية الوعرة لتنفيذ خططه الإجرامية.

كما قامت عناصر الشرطة بمداهمة المكان، ليلا في المكان المسمى “عين الزبدة” الواقع على الحدود الإقليمية لولايتي تيزي وزو والبويرة.

وتوقيفه بالرغم من محاولته الإفلات من مصالح الشرطة ومقاومته لهم أثناء العملية، بإطلاق النار رفقة شركائه.

في حين، أسفرت عملية توقيفه عن حجز بندقية مضخية، مجموعة خراطيش عيار 12 ملم، مسدس آلي عيار 9 ملم. وكمية من المخدرات، مبلغ مالي من عائدات المخدرات، 12 هاتفا نقالا يستعمله في التخطيط لجرائمه، و4 سيارات سياحية، ودراجات نارية كان يستعملها رفقة عصابته في تنقلاتهم.