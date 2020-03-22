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الاسنتيو ومديرية التربية لأدرار ينظمان حملة تعقيم المؤسسات التربوية

أخبار الجزائر
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الاسنتيو ومديرية التربية لأدرار ينظمان حملة تعقيم المؤسسات التربوية
بقلم نسرين محفوف

نظمت النقابة الوطنية لعمال التربية snte بالتنسيق مع بلدية أدرار ومديريتا التربية والبيئة وجمعية ناس الخير أدرار حملة تعقيم شملت المؤسسات التربوية.

وأعطى اشارة الانطلاق رئيس دائرة ادرار ورئيس المجلس الشعبي البلدي، ومدير التربية ومديرة البيئة أمام مقر مصلحة طب العمل لعمال التربية.

وتأتي المبادرة في ظل انتشار فيروس كورونا في الجزائر.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=793932

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