الاشاعة تقتل صاحب رائعة حبيت انا نكبر معاك

تداول رواد منصات التواصل الإجتماعي سهرة اليوم الخميس إشاعة خبر كاذب حول وفاة الفنان القدير عبد الرحمان جلطي. ونشرت العديد من الصفحات عبر الفيسوك خبر وفاة عبد الرحمان جلطي والذي هو حي يرزق اطال الله في عمره .

ونشر الفنان جلطي عبر حسابه على الفيسبوك لست ادري إذا توحشتوني ولا واش.. الحمد الله وشكرا ليكم. كما نشر الفنان حميدو صديق عبد الرحمان جلطي أن الفنان جلطي لا باس بيه.. الان كنت أتكلم معه ..راهو الحمد الله.

ويعتبر المغني العاصمي من مواليد 6 جويلية 1958 بالجزائر، اين إشتهر في منتصف الثماننيات وبداية التسعينيات أي مابين السنوات 1985-1993.

كما حصل على إعجاب الجمهور الجزائري والمغاربي بطبعه الخاص والمنفرد. حيث كانت أغانيه ذات كلمات نقية وتلقى إقبال كبيرمن العائلات.

كما أدى العديد من الأغاني أشهرها الصغيرة فالعمر الكبيرة فالعقل، ديرولو الحنة، حبتي أنا نكبر معاك، حبي حبي ليها، بيني وبينك قصة طويلة، خلوني، أعطيني يدك. كما أدى البطولة في فيلم لحن الامل للمخرج جمال فزاز.

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طمأن الفنان والمغني عبد الرحمن جلطي محبيه بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد، وأكد أنه غادر المستشفى.

وكشف الفنان جلطي خبر إصابته عبر حسابه الخاص على الفايسبوك، وقال ” أشكركم إخوتي على الرسائل التي أرسلتموها للإطمئنان على حالتي الصحية”.

وطمأن الفنان كل متتبعيه ومحبيه عن حالته، قائلا ” مرّ الأسوأ، وغادرت المستشفى وأنا في فترة راحة بالمنزل، وسأصور فيديو لأطمئنكم أكثر عن حالتي الصحية”.

وقد شدد صاحب أغنية “حبيت أنا نكبر معاك” على ضرورة التقيد بالتدابير الوقائية والنصائح لتفادي الإصابة بالفيروس.

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تداول رواد منصات التواصل الإجتماعي عبر صفحات الفيسبوك، إشاعة خبر وفاة الممثل القدير سيد احمد أڨومي والذي هو حي يرزق. ,حسب مصادر “النهار اونلاين”، نقلا عن واحد من أصدقاء الفنان فإن خبر وفاة الفنان القدير أڨومي إشاعة ولا أساس له من الصحة.

وحقيقة الأمر أن الوزير قنديل في سلسلة عاشور العاشر، احتفل بعيد ميلاده الـ 81 والمصادف ليوم 5 اكتوبر من كل السنة. ليقوم أحد رواد الفيسبوك وينشر الخبر على أنه خبر وفاة.

ويعتبر الممثل القدير سيد احمد أڨومي من مواليد 05 اكتوب 1940 ببولوغين بالجزائر العاصمة، بدأ مسيرته العملية في الستينات. حيث عمل في المسرح التلفزيون أوالسينما.ومثل سيد احمد أڨومي في أكثر من 50 فيلما، منه زاد لكوستا غافراس.

كما كان مديرا لدار الثقافة والمسرح في تيزي وزو والمسرح الوطني الجزائري، ومدير دار الثقافة بعنابة وقسنطينة (1974-1975. وعرف لدى الشباب بالوزير قنديل في سلسلة عاشور العاشر أطال الله في عمر الفنان القدير.

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طمأنت المخرجة والمنتجة الجزائرية فاطمة بلحاج جمهور زوجها الممثل القدير صالح اوقروت عن صحته و قالت بأنه يعالج بطريقة طبيعية جدا ويتعافى باذن الله، مطلبة بالكف عن إطلاق الإشاعات حول حالته الصحية.

وحسب مصادر “النهار اون لاين” فإن الفنان الجزائري المحبوب يتلقى جرعات الدواء الكيمائي بطريقة عادية جدا.

وأكد ذات المصدر، إن أوقروت حي يرزق ويتعافى بمشيئة الله ، في ردها على الشائعات التي انتشرت على مواقع التواصل الإجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية.

كما طلب مصدرنا من جمهور الفنان “الدعاء له بالشفاء التام والعاجل وأن يسترجع قواته ويعود إلى أحبائه في أقرب الآجال.”

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