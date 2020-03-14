الاشتباه في إصابة شخص بفيروس كورونا ببوسعادة

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لقي شخص حتفه، وأصيب 7 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة، في حادث مرور وقع على الطريق الوطني رقم 31 بدائرة تازولت بباتنة.
وحسبما نقلته وكالة الأنباء، عن…
نقل اليوم شخص مشتبه قفي إصابته بفيروس كورونا إلى مستشفى بوسعادة بولاية المسيلة في انتظار الفحوصات التي ستجرى له.
تمكنت عناصر من درك حاسي بونيف بوهران، من تفكيك عصابة متكونة من 3 أشخاص مختصة في سرقة المواشي.
العملية تمت إثر مكالمة هاتفية من المدعو "ق.ج"…
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