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الاشتباه في إصابة شخص بفيروس كورونا ببوسعادة

أخبار الجزائر
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الاشتباه في إصابة شخص بفيروس كورونا ببوسعادة
بقلم سفيان قوادري

نقل اليوم شخص مشتبه قفي إصابته بفيروس كورونا إلى مستشفى بوسعادة بولاية المسيلة في انتظار الفحوصات التي ستجرى له.


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