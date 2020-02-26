الاشتباه في حالة لفيروس كورونا بمعسكر

عرف مستشفى يسعد خالد بمدينة معسكر، منتصف نهار اليوم، حالة من الاستنفار والهلع، بعد الاشتباه في اصابة شخص بفيروس كورونا.

الحالة المشتبه فيها ظهرت عليه أعراض المرض، على اساس أنه، مغترب بايطاليا ودخل التراب الوطني قبل أسابيع.

وقامت مصلحة الأمراض المعدية لمستشفى يسعد خالد إلى إرسال عينات من الدم الى معهد باستور، في وقت تم وضع المصاب في الحجر الصحي.

من جهته اكد مدير الصحة لولاية معسكر، الدكتور محمد عامري، أن الحالة المكتشفة تتعلق بإنفلونزا عادية، وتم ارسال عينات دم للتحليل.

وأشار أن المصابة امراة، عادت قبل شهرين من ايطاليا، ظهرت عليها أعراض انفلونزا عادية.