الاشتباه في 3 حالات إصابة بداء الكوليرا في وهران

مصادر استشفائية أكدت استقبال حالات عديدة لالتهابات بالمعدة

علمت النهار من مصادرها الخاصة أن مستشفى بن زرجب الجامعي بوهران استقبل حالتين مشتبه في إصابتهما بداء الكوليرا بعد ظهور عليهما أعراض تتمثل في الإسهال الحاد والقيء إلى جانب الحرارة تم عزلهما في غرفة خاصة بمصلحة الأمراض المعدية والأوبئة في انتظار ظهور نتائج الفحوصات والتحاليل التي تم إرسالها للمخبر المختص من أجل تأكيد أو نفي الإصابة،

في حين علمت النهار من مصادر مطلعة أخرى أن استعجالات مستشفى أول نوفمبر الجامعي استقبل زوال اليوم حالة ثالثة مشتبه في إصابتها بداء الكوليرا ويتعلق الأمر بشاب يبلغ من العمر 25 سنة تم تحويله على جناح السرعة إلى المصلحة بعد ظهور عليه أعراض مشابهة في انتظار إخضاعه للتحاليل الطبية لتأكيد إصابته من عدمها.

علما أن حالات من الرعب يعيشها المواطنون بعد الإشاعات التي يتم الترويج لها عبر صفحات التواصل الاجتماعي بتنقل الداء إلى كل من وهران، غليزان وتيارت

والتي لا تتعدى حسب مصادر استشفائية حالات إسهال وقيء عادية ناتجة عن التهابات بالمعدة مثل ما تم تسجيله الجمعة الماضية باستقبال مصلحة الأوبئة لوهران 8 حالات تم تحويلهم إلى مصلحة الأمراض المعدية والأوبئة التابعة لمستشفى بن زرجب الجامعي بوهران تتراوح أعمارهم ما بين 50 إلى 85 سنة

إثر تعرضهم لحالات إسهال وقيء سرعان ما تم التكفل بهم من قبل الطاقم الطبي العامل بالمصلحة قبل مغادرتهم المستشفى بعد تقديم لهم كافة الإسعافات اللازمة،

وهو الأمر الذي أكدت بأنه مديرية الصحة لوهران على لسان رئيس مصلحة الوقاية الدكتور يوسف بخاري في تصريح للنهار أنه ورغم اتخاذ مصالحه لكافة التدابير والإجراءات الاحترازية وفق مخطط طبي استعجالي تحسبا لأي طارئ فهو يفند تسجيل أية حالة مشتبه بداء الكوليرا بولاية وهران.