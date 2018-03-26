الاضطرابات الجوية تقطع المياه عن 14 بلدية بالعاصمة وتيبازة لعدة أيام

تسببت الإضطرابات الجوية التي شهدتها ولايتي الجزائر وتيبازة في الأيام القليلة الماضية في انقطاع الماء الشروب عن 14 بلدية.

وحسب بيان لشركة “سيال”، فإن ذلك راجع إلى انقطاع التزود بالكهرباء الذي نتج عنه تعكّر مياه السّدود الواقعة غرب العاصمة.

وهو ما أثّر على سيرورة المرافق الخاصة بنظام تشغيل مرافق الإنتاج التي تديرها شركة “سيال”، يضيف نفس المصدر.

وحسب بيان للشركة، فإن كل من بلديات غرب العاصمة “زرالدة، معالمة، عين البنيان، الشراقة، دالي ابراهيم، الدويرة، والعاشور”

بالإظافة إلى بلديات وسط وشرق ولاية تيبازة على غرار : “فوكة، خميستي، شعيبة، بواسماعيل، دواودة، عين تاجوريت وبوهارون”

تعاني حاليا من اضطرابات في التزود بالماء الشروب للأسباب المذكورة آنفا.

وأوضحت شركة سيال في ذات البيان، أن هذه الوضعية ستتحسن تدريجيا مع تحسن الظروف المناخية في الأيام القليلة المقبلة