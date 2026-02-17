الاطاحة بجماعة اجرامية تروج المؤثرات العقلية وضبط أزيد من  9500 كبسولة أجنبية المنشأ

تمكنت عناصر الأمن، من الاطاحة بجماعة اجرامية مختصة في ترويج المؤثرات العقلية. كما تم ضبط أزيد من 9500 كبسولة أجنبية المنشأ.

وقائع القضية تعود لتمكن عناصر الشرطة بالأمن الحضري الحادي عشر خلال نقطة مراقبة من توقيف مركبة مشبوهة على متنها شخص. بإخضاعه والمركبة لعملية التفتيش الأمني تم العثور بداخل صندوقها الخلفي على كمية معتبرة من المؤثرات العقلية بمجموع 9523 من نوع بريغابالين أجنبية الصنع مخبأة داخل كيس بلاستيكي ، ليتم مباشرة تحويله رفقة المركبة و المضبوطات لمقر فرقة البحث والتدخل لاستكمال التحقيق .

التحقيقات المعمقة التي قادتها فرقة البحث و التدخل تحت اشراف النيابة المحلية. أفضت بعد التنسيق الميداني مع المركز الولائي للمراقبة بالفيديو من تحديد هوية شريك المشتبه فيه الرئيسي والمركبة التي يستغلها في نقل هذه السموم. و هو ما مكن من توقيفه وتحويله لمقر الفرقة لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

