تمكنت قوات الشرطة بفرقة مكافحة الاتجار الغير مشروع بالمخدرات بأمن سوق أهراس. من الاطاحة بشبكة اجرامية منظمة تمتهن الاتجار بالمؤثرات العقلية.

العملية اثمرت عن توقيف ثلاثة مشتبه فيهم حيث بتفتيش مسكن احدهم بالتنسيق مع نيابة محكمة سوق اهراس. كانت النتيجة ايجابية بالعثور على كمية معتبرة من المؤثرات العقلية قدرت ب 2500 قرص.

بتحويل جميع المشتبه فيهم الى مقر الفرقة تم انجاز ملف جزائي في حقهم عن جرم المتاجرة في المؤثرات العقلية. في اطار جماعة اجرامية منظمة احيلوا بموجبه امام نيابة محكمة سوق أهراس اين صدر في حقهم أمر إيداع.