الاطاحة بشبكة تبيع سكنات وقطع أرضية بعقود مزورة في العاصمة

تمكنت مصالح أمن العاصمة من الاطاحة بشبكة متكونة من3 أفراد مختصة في بيع وشراء سكنات وقطع أرضية بعقود ملكية مزورة.

وحسب ذات الهئية، فإن العصابة وإحتالوا على سيدة بتزوير وثائق إدارية رسمية وسلبوا منها 40 مليون سنتيم وسيارة.

وأضاف المصدر ان العملية تمت بدائرة حسين داي أين تلقت اتصالا من ديوان الترقية والتسيير العقاري بخصوص إمرأة تحوز على عقد إيجار مزور.

وعقب التحقيق معها تبين ان السيدة تعرضت لعملية إحتيال من شخص عرض عليها شراء شقة مقابل 440 مليون سنتيم.

وقد قدمت له دفعة من مالية قدرها 40 مليون سنتيم وسيارتها التي يقدر سعرها ب190 مليون سنتيم حتى تتم معاملات البيع .

ليتبن أنها ضحية عندما تقدمت سيدة بطلب ربط شقتها المزعومة بشبكة الكهرباء والماء.

وعلى إثرهاباشرت الشرطة التحريات التي أسفرت عن توقيف المشتبه فيه .

كما تم العثور داخل منزله على على نسختين من رخص سياقة مزورة، 3 نسخ من بطاقات تعريف مزورة، ومخطط بياني خاص بقطعة أرض.

وعند التحقيق معه إعترف بوجود شريكين له في العملية أحدهما تكفل بإحضار العقد المزور، موهما الضحية بأنه أصلي .

بينما تم تحديد هوية الشخص الثالث قام بتزويرعقد قطعة أرضية لكي يتمكن من بيع بقيمة مالية قدرها 2 مليار سنتيم.