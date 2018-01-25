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الاطاحة بشبكة تعتدي على المواطنين بعين الدفلى

أخبار الجزائر
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الاطاحة بشبكة تعتدي على المواطنين بعين الدفلى
بقلم رشيد مشورب   

تمكن درك عين الدفلى، من الإطاحة بشبكة إجرامية تتكون من 06 أفرد من مختلف الأعمار، في قضية تكوين جمعية أشرار، والسرقة بتوفير ظرف العنف والتعدد على الطريق العمومي، بسلاح ابيض سكين، عصا خشبية وإخفاء الأشياء المسروقة.

وقد أسفرت التحريات من تحديد أماكن تنقلاتهم، باستعمال الوسائل الحديثة المتوفرة لدى مصالح الدرك الوطني  وتم إسترجاع الأشياء المسروقة.

وعند التحقيق تم من خلال من هذه القضية حل 06 قضايا أخرى، مرتكبة سابقا من طرف هذه العصابة .

بعد إستكمال إجراءات التحقيق، تم تقديم الموقوفين أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة خميس مليانة.

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