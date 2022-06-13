الاطاحة بشبكة ضبطت بحوزتهما 150غ كوكايبن ومهلوسات بوهران

تمكنت عناصر من الغرفة الاقليمية لدرك مسرغين في وهران، من الاطاحة بعصابة اجرامية مختصة في بيع وترويج الاقراص المهلوسة و الكوكايين تم توقيف خلالها 13 شخصا مسبوقين قضائيا.

العملية النوعية لذات العناصر تمت استغلالا لمعلومات تفيد بنشاط الشبكة الإجرامية في المتاجرة يالمهلوسات والمخدرات الصلبة حيث مكنت التحقيقات والتحريات المعمقة من حجز 150 غ كوكايين و1522 قرص مهلوس من مختلف الأنواع.

بالإضافة إلى 65 مليون سنتيم من عائدات الترويج ، اسلحة محظورة، منظارين وكمية معتبرة من المشروبات الكحولية، بندقية صيد وقاروتي غاز مسيل للدموع بالإضافة إلى هواتف نقالة.