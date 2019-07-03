الاطاحة بشبكة مختصة في تزوير شهادات الحياة بجيجل

الشبكة تقوم بتزوير شهادات الحياة وتمنحها لذوي حقوق الاشخاص المتوفين بالمهجر لاجل الابقاء على معاشاتهم

علمت النهار من مصادر خاصة ان الاجهزة الامنية بجيجل قد تمكنت من الاطاحة بشبكة خطيرة مختصة في تقليد اختام رسمية.

لانجاز شهادات الحياة مزورة لفائدة ذوي حقوق بعض المجاهدين وكذا الاشخاص المتوفين بالمهجر وذلك بغرض الابقاء على صرف المنح الشهرية الخاصة بمعاشاتهم.

وحسب ذات المصادر فان العملية التي جاءت بعد المعلومات التي تحصلت عليها الاجهزة الامنية والتي مفادها

ان خمسيني يقوم بمنح شهادات الحياة لذوي حقوق بعص الاشخاص المتوفين بالمهجر بعد استعماله لاختام رسمية

مقلدة قبل ان تتم الاطاحة به و توقيفه بحوزته عدد معتبر من شهادات الحياة واختام مختلفة.

وهذا قبل ان يتم الكشف عن هوية عدد من الموظفين العاملين بمختلف المصالح الادارية والمصرفية يكونوا

قد تورطوا في هذه القضية التي ينتظر ان يتم تحويل ملفها امام الجهات القضائية، في وقت

تضيف فيه مصادر النهار ان العملية التي كان يقوم بها الشخص الموقوف كانت وراء استفاذة

عدد كبير من المواطنين الحاصلين على شهادات الحياة المزورة عبر مختلف بلديات ولاية جيجل على غرار

أولاد عسكر من مبالغ مالية معتبرة قدرت بعشرات الملايير بغير حق قانوني.