الاطاحة بشبكة مختصة في سرقة المواشي بالشلف

تمكنت الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية بأمن دائرة أبو الحسن، من الاطاحة بشبكة مختصة في سرقة المواشي، وتوقيف خمس أشخاص.

وتمت العملية على اثر ورود معلومات لذات الفرقة، تفيد بإمتهان مجموعة من الأشخاص لسرقة المواشي

للتمكن الفرقة من توقيف 5 أشخاصتتراوح أعمارهم بين 24 و56 سنة مسبوقين قضائيا

وذلك على مستوى الطريق الوطني رقم 11 عند المدخل الغربي لمدينة تنس.

العصابة كانت تنشط بإستعمال سيارة نفعية، تحمل ترقيم ولاية عين الدفلى وسيارة سياحية تحمل ترقيم ولاية الشلف

وبعد استيفاء ملف الاجراءات الجزائية بحق المشتبه فيهم تم تقديمهم أمام محكمة تنس للفصل في قضيتهم.