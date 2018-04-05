الاطاحة بشبكة وطنية لسرقة المواشي في الشلف  

وضعت مصالح الدرك الوطني لبوقادير في الشلف حد لنشاط سبكة متكونة من 4 أشخاص مختصة في سرقة المواشي.

وحسب ذات الهيئة، فإن الشبكة تنشط عبر إقليم ولاية الشلف والولايات المجاورة، أين تم توقيفهم وإسترجاع عدد معتبر من الماشية المسروقة.

وتعود وقائع القضية ليوم 28 مارس أين تم القبض على شخص مجهول على الساعة الرابعة صباحا ببقعة الخواذة

أين كان بالمسمى “ع م” البالغ من العمر 39 سنة على متن شاحنة نوع جاك وعلى متنها عجل.

ليتضح أن العجل المحمل على متن شاحنته قد قام بسرقته من أحد سكان ببقعة الخواذة .

وعند التحقيق مع المشتبه فيه تمكن أفراد الدرك إلى التوصل لمعرفة هوية باقي أفراد الشبكة والذي تتراوح أعمارهم مابين 34 و39 سنة.

ويتعلق الامر بالمسمون “ه ش ك” و “ه ش م” و “ش ع ق” حيث إقترفوا عدة سرقات للمواشي بكل من غليزان، تيسمسيلت،عين الدفلى.

حيث يقوم أفرادها بتجميع مسروقاتهم بإسطبل ملك للمسمى “ه ش ك” ومن ثمة بيعها .

وقد تم تقديم المشتبه فيهم أمام بعد الإنتهاء أمام الجهات القضائية بالشلف.