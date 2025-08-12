الاطاحة بشخص يتاجر بمادة الزئبق بطريقة غير شرعية في الطارف
بقلم هشام قاسمي
تمكنت الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية الشط التابعة لأمن ولاية الطارف من الإطاحة بشخص ينشط في مجال الاتجار غير الشرعي، السمسرة و تهريب المواد المحظورة والحساسة.
العملية نفذت بعد كشف النشاط الاجرامي لأحد الأشخاص الذي ينشط في تهريب و الاتجار بمادة الزئبق الأبيض بطريقة غير مشروعة، اين مكنت التحريات التي باشرها محققو المصلحة تحت إشراف النيابة المختصة إقليميا من تحديد هوية المعني وتوقيفه مع ضبط و استرجاع
_ 1300 غرام من مادة الزئبق الأبيض الفضي.
تم تقديم المشتبه فيه أمام السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة الذرعان (الطارف) عن قضية حيازة مادة محظورة وحساسة _مادة الزئبق الأبيض الفضي_ دون وثائق مثبتة لغرض الاتجار و السمسرة في مواد خطيرة و سامة.
