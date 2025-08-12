الاطاحة بشخص يتاجر بمادة الزئبق بطريقة غير شرعية في الطارف

تمكنت الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية الشط التابعة لأمن ولاية الطارف من الإطاحة بشخص ينشط في مجال الاتجار غير الشرعي، السمسرة و تهريب المواد المحظورة والحساسة.

العملية نفذت بعد كشف النشاط الاجرامي لأحد الأشخاص الذي ينشط في تهريب و الاتجار بمادة الزئبق الأبيض بطريقة غير مشروعة، اين مكنت التحريات التي باشرها محققو المصلحة تحت إشراف النيابة المختصة إقليميا من تحديد هوية المعني وتوقيفه مع ضبط و استرجاع

_ 1300 غرام من مادة الزئبق الأبيض الفضي.

تم تقديم المشتبه فيه أمام السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة الذرعان (الطارف) عن قضية حيازة مادة محظورة وحساسة _مادة الزئبق الأبيض الفضي_ دون وثائق مثبتة لغرض الاتجار و السمسرة في مواد خطيرة و سامة.