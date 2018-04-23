الاطاحة بعصابة تروّج المهلوسات ببئر التوتة في العاصمة

أطاح أمن بئرتوتة بالعاصمة بشبكة متونة من 4 أشخاص مختصة في المتاجرة بالحبوب المهلوسة مع إسترجاع كمية معتبرة منها.

وحسب ذات المصدرتم توقيف4 اشخاص كانوا يقومون بترويج المخدرات أمام ثانوية ببئرتوتة بعد اثراستغلال معلومة واردة على صفحة الفاسبوك للأمن.

حيث تم العثور بحوزة العصابة 8 أمشاط بريجابالين150 ملغ تحتوي على 75 كبسولة، و6أمشاط بريجابالين 300ملغ تحتوي على 60 كبسولة.

إضافة إلى 3 أمشاط ريفوتريل 2 ملغ تحتوي على 26 قرصا.

كما تم ضبظ مبلغ مالي يقدر بـ42550 دج ومركبة تستعمل في نقل الأقراص المهلوسة.

وعقب التحقيق صرح المشتبه به الرئيسي كان يقتني المؤثرات العقلية من عند شخص من ولاية مجاورة يجهل هويته.

وانه كان ينقل المهلوسات مدينة بئر توتة عن طريق شاحنة صغيرة.

حيث قام بنصب كوخ خشبي في الأحراش بغية جعله مكان للمتاجرة، ممارسة الرذيلة وشرب الكحول.