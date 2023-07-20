الاطاحة بعصابة تقودها حسناء اعتدت على “طاكسيور” ببرج الكيفان

التمست النيابة العامة لدى الغرفة الجزائية مجلس قضاء العاصمة، اليوم الخميس تشديد العقوبة. ضد عصابة تقودها حسناء وعشيقها المكنى ” الباو”. فيما لا تزال المتهمة الثالثة المدعوة “ي.ع” في حالة فرار. لتورطهم في قضية اعتداء تعرض لها سائق سيارة أجرة ببلدية برج الكيفان ليلا، تم سلبه خلالها مبلغ 10 ملايين سنتيم، تحت طائلة التهديد بسلاح أبيض.

القضية حسب مادار بجلسة المحاكمة تعود إلى تاريخ 25 ماي المنصرم. كما تقدم إلى مركز الأمن الحضري بباب الزوار “كلونديستان” المدعو “د.ح” لترسيم شكوى. مفادها تعرضه سرقة مرفوقة بتهديد باستعمال سلاح أبيض، بمدينة برج الكيفان.

كما أضاف الشاكي أنه بليلة الوقائع تلقى اتصالا من رقم مجهول وكلمته امراة تطلب منه نقلها. إلى مدينة يبرج الكيفان لأجل نقلها إلى مدينة الحميز.

وبعد وصول الضحية إلى المكان في حدود الساعة تشير إلى العاشرة ونصف ليلا، اعاد الإتصال بها بنفس الرقم. فردت عليه طالبة منه التقرب إليها أكثر إلى غاية منزلها وهذا لأجل مساعدتها في حمل أمتعتها.

وخلال نزوله باغته أحد الأشخاص مشهرا في وجهه سلاحا أبيض. مهددا اياه وهو يضع السكين في رقبته لأجل السطو على اغراضه الشخصية. وتمكن المتهم “ف.م” من سلبه سائق سيارة الأجرة مبلغ 10 ملايين سنتيم، مهددا إياه بالقتل.

واستغلال للمعلومات التي قدمها الضحية، تم توقيف الفاعلين. ويتعلق الأمر بكل من “ع، س” البالغة مد 43 سنة. و”ف.م” 31 سنة، مسبوق ويعرف باسم “الباو”.

وصرح “الباو”، أنه تربطه علاقة غرامية بالمدعوة” ع، س” منذ 9سنوات. ومعتاد الولوج إلى منزلها مضيفا انه بيوم الحادثة كان برفقة عشيقته وخلال وصوله إلى منزلها شاهد أحد الأشخاص الغرباء يساومها للتحرش بها. الأمر الذي جعله يتدخل لمعرفة الشخص وسبب مجيئه قبل أن يقوم بطرده من امام المنزل، ناكرا سرقته مبلغ 10 ملايين سنتيم،أو تهديده بسلاح ابيض .