الاطاحة بعصابة لسرقة المواشي واسترجاع 160 خروف في تبسة

تمكنت، مصالح الدرك الوطني ببئر مقدم بتبسة، من الاطاحة بعصابة متخصصة في سرقة المواشي،

فترة قليلة بعد زرعها الرعب والهلع في أوساط الموالين وسكان الأرياف والمناطق المعزولة،

حيث كللت العملية النوعية من استرجاع 160 خروف،

في حين لا تزال الابحاث جارية بغرض استعادة عشرات الخرفان الأخرى التي لم يظهر عنها أي خبر،

ويرجح أنها تعرضت للبيع خاصة وتزامن عمليات السرقة مع حلول مناسبة عيد الأضحى.

وحسب مصدر النهار اونلاين فإن المجموعة الاجرامية المتكونة من 5 أشخاص ألقي عليهم القبض جميعا،

قامت على مدار الأشهر الفارطة بترصد تحركات المربين وأماكن وضع مواشيهم بغرض انتهاز الفرصة وتنفيذ عمليات السطو،

إلى أن تمكنت من اقتحام زرائب والاستيلاء على مجموعة هامة من رؤوس الأغنام،

ليتم عقب تسجيل شكاوى على مستوى الفرقة الاقليمية للدرك الوطني، فتح تحقيق معمق وبعد التحريات المكثفة تم تحديد هوية الجناة الذي سقطوا في كمين محكم،

وبعد تحويلهم وسماعهم على محاضر تبين أنهم متورطون في 5 قضايا تتعلق كلها بسرقة المواشي،

وأشارت ذات المعلومات أنه يوجد من بين المشتبه فيهم الموقوفين، سائق سيارة أجرة كان يستعمل مركبته في عمليات الترصد وتسهيل مهام وتحرك شركائه اللصوص،

ومن المنتظر أن تتم اليوم عملية تقديم المتهمين أمام النيابة تهم ثقيلة تتعلق بتكوين جمعية أشرار والسرقة المقترفة بظروف الليل والتعدد واستعمال مركبة.