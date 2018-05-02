الاطاحة بعصابة مختصة في تزوير الوصفات الطبية بسكيكدة

أطاحت مصالح الامن بسكيكدة بعصابة 4 أشخاص بتهمة التزوير واستعمال المزور في وصفة طبية وانتحال اسم الغير والمشاركة.

وحسب ذات المصدر فإن أشخاص الذين تم توقيفهم تتراوح أعمارهم مابين 24 و35 سنة منهم مسبوقين قضائيا

وتعود حيثيات القضية إلى حصول الشرطة على وصفات طبية محل شبهة، تعود لأحد الأطباء المختصين في أمراض الكسور وجراحة العظام والمفاصل.

والتي تم تدوين عليها تفاصيل وبيانات العيادة الطبية ومحررة بإسم امرأة تبلغ من العمر 64 سنة.

وعلى إثرها قامت قوات الشرطة بالتحرياتها الميدانية بالتنسيق مع النيابة المختصة و فتح تحقيق في القضية .

حيث أسفرت عملية البحث والتحري في القضية من توقيف المشتبه به بوسط المدينة

إضافة إلى تهديد هوية 03 مشتبه بهم آخرين في القضية تم توقفهم بإحدى الدوائر المجاورة الولاية .

وعقب التحقيق تبين ان المشتبه بهم الأربعة يشكلون عصابة مختصة في تزوير الوصفات الطبية بواسطة الماسح الضوئي.

ثم يقومون بالتقرب من مختلف الصيدليات لاقتناء مختلف الأدوية المهلوسة تحوي على الخصوص دواء بريقابالين لإعادة بيعه .

وقد تم تقديم المشتبه بهم الأربعة امام وكيل الجمهورية لدى محكمة سكيكدة.