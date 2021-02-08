الاطاحة بعصابة مختصة في سرقة المحلات التجارية في مهدية بتيارت

أخبار الجزائر
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الاطاحة بعصابة مختصة في سرقة المحلات التجارية في مهدية بتيارت
بقلم مالك جلباني

تمكنت مصالح الشرطة بأمن دائرة مهدية بتيارت من الاطاحة بعصابة مختصة في سرقة المحلات التجارية .

وتمت عملية الاطاحة بهذه العصابة المتكونة من 3 اشخاص” 25 و 33 سنة” اثر تحريات مكثفة قامت بها الشرطة بعد تعرض عدة محلات تجارية في مهدية لعمليات سطو.

واسفرت التحقيقات من تحديد هوية المتهمين وتوقيفهم وتبين أن العصابة كانت تقوم بيبع السلع المسروقة في ولاية تيسمسيلت.

واسترجعت الشرطة كمية معتبرة من المسروقات الخاصة بالملابس والاحذية وسلع اخرى مختلفة.

و من المنتظر ان يتم تقديم المتهمين أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة مهدية للنظر في قضبتهم .


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