الاطاحة بعصابتين مسلحتين زرعتا الرعب في حاسي بونيف بوهران

تمكنت وحدات الكتيبة الإقليمية للدرك الوطني بأرزيو في وهران من الإطاحة خلال عمليتين متفرقتين بعصابيتن اجراميتين مختصتين في ترهيب المواطنين وسرقة ممتلكاتهم.

وتقوم العصابتين بتنفيذ الاعتداءات تحت التهديد بالأسلحة البيضاء المحظورة.

العملية الأولى نفذتها عناصر من الفرقة الإقليمية لحاسي بونيف بعد تلقيهم لمكالمة هاتفية عبر الرقم الأخضر 55.10 تفيد بقيام جماعة اشرار مسلحة بزرع الرعب وترهيب مواطنين على مستوي بلدية حاسي بونيف.

اين تم بعد توسيع التحريات من توقيف 11 متورطا تتراوح اعماوهم ما بين 20 الي 30 سنة فيما تم حجز سيوف من الحجم الكبير وبندقيتي صيد بحري.

في نفس السباق وفي عملية ثانية تمكنت ذات العناصر من الايقاع بعصابة أخرى متكونة من شخصين تورطت في سرقة ممتلكات المواطنين ببلدية خاسي بونيف.

كما كان المتهما يقوما بترويج المهلوسات أين تم حجز 44 قرص مهلوس واسلحة محظورة.