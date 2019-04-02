الاطاحة بمروج المشروبات الكحولية بتغزوت في الوادي

تمكن عناصر الشرطة للأمن الحضري الخارجي بتغزوت بدائرة قمار ولاية الوادي، من إنهاء نشاط مروج مشروبات كحولية اتخذ من واحة للنخيل، مركزا لنشاطه المشبوه، وحجز كمية معتبرة من المشروبات الكحولية.

العملية قام بها عناصر المصلحة بعـد استغلالهم لمعلومات مؤكدة تفيد بوجود شاب في العقد الثالث من العمر، بالمنطقة يقوم باستغلال واحة للنخيل (غوط) بمحيط المدينة لترويج المشروبات الكحولية.

أين باشرت عـناصر الشرطة عـمليات البحث والتحري ليتم مداهمة المكان و حجز كمية معتبرة قدر عددها بـ 129 وحدة مشروبات كحولية من مختلف الأنواع والأحجام.