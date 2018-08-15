الاطاحة بمروج مخدرات صلبة بحوزته 30 غ كوكايين بوهران

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الاطاحة بمروج مخدرات صلبة بحوزته 30 غ كوكايين بوهران صورة من الأرشيف
بقلم كريمة سواق

تمكنت عناصر من فرقة الـBRI 2 بوهران من الاطاحة بمروج للمخدرات الصلبة ضبطت بحوزته 30 غ من الكوكايين من نوع كريستال بعد حبك خطة للإيقاع به عقب الإطاحة بأحد زبائنه الذي تم العثور بحوزته خلال عملية تفتيشه على 1 غ كوكايين.

العملية الناجحة التي نفذتها عناصر من فرقة البحث و التحري BRI 2 التابعة لأمن ولاية وهران تمت على إثر الاشتباه في شخص على مستوى حي أشلام،

حيث أسفرت عملية تفتيشه إلى ضبط بحوزته 1 غ كوكايين وبعد توقيفه وتحويله إلى مقر الأمن لاستكمال التحقيقات معه أقر بتعامله مع المتهم الرئيسي،

الذي بعد الاتصال به هاتفيا في خطة لاستدراجه تم إلقاء القبض عليه متلبسا بحيازة 30 غ كوكايين من نوع كريستال تم تحويله للتحقيق قبل تقديم المتهمين الاثنين أمام العدالة للبث في قضيتهما.


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