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أخبار الجزائر

الاطاحة بنصاب يدعي منصب ممثل رئيس الجمهورية وحجز اختام تحمل اسم الرئيس بغرداية

بقلم عاصم بوخاري
الاطاحة بنصاب يدعي منصب ممثل رئيس الجمهورية وحجز اختام تحمل اسم الرئيس بغرداية
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تمكنت عناصر فصيلة الابحاث التابعة للمجموعة الاقليمية للدرك الوطني بغرداية و باشراف مباشر للعملية من طرف قائد المجموعة الاقليمية وقائد فصيلة الابحاث من الاطاحة بنصاب خطير كان يدعي علاقته برئيس الجمهورية و بانه يحمل منصب ممثل و منسق رئيس الجمهورية بمنطقة الجنوب بين المواطنين و السلطات المحلية.

كما تم حجز 6 اختام مزورة منها 3 اختام تحمل اسم رئيس الجمهورية الى جانب بطاقة مزورة للمعني كمنسق للجنوب تحمل اسم رئيس الجمهورية اضافة الى 11 بطاقة اخرى تحمل ايضا اسم الرئيس .

هذا كما تم حجز صور لضحايا و ملفاة ادارية و وثائق مزورة ناهيك عن صك بريدي بقيمة 1 مليار سنتيم اضافة الى مراسلات مختومة باختام تحمل اسم الرئيس موجهة الى مختلف السلطات الادارية .

رابط دائم : https://nhar.tv/JP8Eh
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