الاطاحة بنصاب يدعي منصب ممثل رئيس الجمهورية وحجز اختام تحمل اسم الرئيس بغرداية

تمكنت عناصر فصيلة الابحاث التابعة للمجموعة الاقليمية للدرك الوطني بغرداية و باشراف مباشر للعملية من طرف قائد المجموعة الاقليمية وقائد فصيلة الابحاث من الاطاحة بنصاب خطير كان يدعي علاقته برئيس الجمهورية و بانه يحمل منصب ممثل و منسق رئيس الجمهورية بمنطقة الجنوب بين المواطنين و السلطات المحلية.

كما تم حجز 6 اختام مزورة منها 3 اختام تحمل اسم رئيس الجمهورية الى جانب بطاقة مزورة للمعني كمنسق للجنوب تحمل اسم رئيس الجمهورية اضافة الى 11 بطاقة اخرى تحمل ايضا اسم الرئيس .

هذا كما تم حجز صور لضحايا و ملفاة ادارية و وثائق مزورة ناهيك عن صك بريدي بقيمة 1 مليار سنتيم اضافة الى مراسلات مختومة باختام تحمل اسم الرئيس موجهة الى مختلف السلطات الادارية .