الاطاحة بعصابة اجرامية مختصة في تنظيم رحلات هجرة غير شرعية بالشط في الطارف

تمكنت فرقة الامن والتحري بالشط في عمل استباقي من تفكيك شبكة تعمل على تنظيم رحلات للهجرة غير الشرعية عبر البحر مقابل منفعة مالية وذلك بقوارب تقليدية الصنع.

حيثيات القضية تعود الى ورود معلومات مؤكدة الى الفرقة عن عزم مجموعة من الاشخاص تنظيم رحلة سرية عبر البحر انطلاقا من احد شواطئ بلدية الشط وبريحان. على الفور واستغلالا للمعلومة تم تطبيق مخطط قائد المجموعة لمجابهة ظاهرة الهجرة غير شرعية. وبالتنسيق مع وحدات حراس السواحل بكل من القالة وعنابة تم اعتراض لـ 3 قوارب بعرض البحر بمنطقة عين الطورش بلدية بريحان. وبعد مشاهدتهم لافراد خفر السواحل قاموا بالفرار والعودة لشاطئ الشط وبريحان ليتم توقيفهم من طرف فرقة الامن والتحري بالشط.

العملية اسفرت عن توقيف سبعة اشخاص تتراوح اعمارهم مابين 20و46سنة

كما تم حجز خال ذات العملية ثلاثة قوارب تقليدة الصنع. بالإضافة إلى 10صفائح بنزين سعة 20لتر و30 لتر.

وأيضا حجز محكرين بقوة 40حصانا نوع ياماها والثاني نوع parsun. وكذا حجز جهاز تحديد المواقع gps و7 هواتف نقالة، وكذا صدريات النجاة.

وتم انجاز ملف قضائي وسيتم تقديم المشتبه فيهم امام الجهات القضائية المختصة اقليميا.