الاطلاق الرسمي لمركبات JMC في الجزائر

أعلنت علامة JMC الصينية، اليوم الاربعاء، عن العودة للسوق الجزائرية والانطلاق الرسمي في تسويق تشكيلة متكاملة من المركبات النفعية في الجزائر.

بتجهيزات غنية وموديلات جديدة، أعلنت JMC motors Algérie عن تسويق مركباتها في الجزائر.

وكانت شركة JMC Motors الصينية قد أعلنت شهر نوفمبر الماضي عن حصولها على الإعتماد النهائي لتسويق سيارات ماركة JMC في الجزائر.

وأوضحت الشركة وقتها أن فرقها “JMC MOTORS ALGERIE” ستعمل بلا كلل، لضمان إطلاق علامة تجارية تلبي توقعات العملاء سواء فيما يتعلق بمجموعة المنتجات أو قطع الغيار والخدمة أو تجربة العملاء.