الاطلاق الرسمي لمشروع الشراكة في مجال حوكمة الهجرة بالجزائر

أشرف السعيد سعيود وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، بالجزائر العاصمة، على مراسم الانطلاق الرسمي لمشروع الشراكة من أجل تعزيز القدرات. في مجال حوكمة الهجرة بالجزائر والذي يتم بالشراكة مع المركز الدولي. لتطوير سياسات الهجرة (ICMPD).

وحضر هذه الفعاليات ممثلو عدد من الهيئات الديبلوماسية المعتمدة ببلادنا. كما شهد مشاركة نوعية لإطارات سامية. بالدولة وممثلي الهيئات الأمنية الوطنية.

ويُجسّد هذا اللقاء الأول من نوعه، ثمرة تعاون مثمر بين المركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة (ICMPD) ووزارة الداخلية والجماعات المحلية والنقل. ويهدف إلى تطوير مهارات العاملين في مجال الهجرة بالجزائر. عبر إنشاء هيكل تدريبي مستدام يتيح للمهنيين في هذا المجال الاستفادة من تدريبات معتمدة تتماشى. والمعايير الأوروبية وتلبي الاحتياجات طويلة المدى الخاصة بالجزائر.

كما يمّوَل هذا المشروع من قبل عدة جهات مانحة (هولندا والدنمارك وسويسرا) ويتم تنفيذه من قبل المركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة ICMPD. بالتنسيق الوثيق مع السلطات الجزائرية من خلال اللجنة التوجيهية.