الاعتداء على أساتذة ببرج باجي مختار: هذا ما قاله المفتش العام لوزارة التربية

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الاعتداء على أساتذة ببرج باجي مختار: هذا ما قاله المفتش العام لوزارة التربية
بقلم نسرين محفوف

ندد بن زمران مصطفى، المفتش العام لوزارة التربية الوطنية، بالاعتداء الذي تعرضت له أستاذات في برج باجي مختار.

وخلال نزوله على ولاية أدارار، للوقوف على القضية، قال بن زمران، إن تواجده في الولاية جاء بأمر من وزير التربية.

وأضاف “نحن حريصون على الوقوف بجانب أخواتنا الأستاذات اللائي تعرضن الى اعتداء بشع وشنيع”.

وتابع “نحن نشجب هذا الاعتداء وندد به بكل قوة، ونستنكره، لأن الضحايا من محترفات مهنة الشرف المتمثلة في تربية الأجيال”.

وعبر المفتش العام لوزارة التربية  عن تضامن الوزارة مع الأسرة التربوية بالولاية، معبرا عن مواساته لما أصاب الأستاذات الفضليات.


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