الاعتداء على الأئمة.. وزارة الشؤون الدينية توضح

أكد وزير الشؤون الدينية والأوقاف، يوسف بلمهدي، اليوم الخميس، أن القطاع يدعم الأئمة وكل القائمين على المساجد. قائلا “لأن الإمام رمز الوسطية والاعتدال ورمز الإصلاح في المجتمع وداخل الأسرة في المجتمع”.

كما أشار وزير الشؤون الدينية إلى أن خلال السنة الماضية تم إحصاء 78 حادث اعتداء على الأئمة. مضيفا “منها أكثر من 36 ذهبت إلى القضاء”.

في حين، افاد بلمهدي، أن المنظومة الدينية ترعى الإمام. مبرزا اليوم الوطني للإمام الذي أقره رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.

كما عاد الوزير إلى حادث تيزي وزو، حيث قال إنّ المعتدي على الإمام تم الحكم عليه بـ 4 سنوات سجنا.

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