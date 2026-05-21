الاعتداء على الجناح الجزائري بمقر اليونسكو.. وزارة الثقافة ترد بقوة

عبرت وزارة الثقافة والفنون عن استنكارها ورفضها القاطع، للحادثة “المعزولة” والاعتداء الشنيع. الذي استهدف الجناح الجزائري في “الأسبوع الإفريقي” بمقر منظمة اليونسكو بباريس، يوم 20 ماي 2026.

كما أشارت وزارة الثقافة، إلى أن هذا السلوك غير المسؤول، والبعيد كل البعد عن قيم الحوار والتقارب التي ترعاها الهيئات الأممية، لن يثني الجزائر عن مواصلة رسالتها الحضارية الراقية. مضيفة “لقد أثبت الحرفيون والعارضون الجزائريون. من خلال ثباتهم وتمسكهم بتمثيل وطنهم، أن الهوية الثقافية الجزائرية محمية بأصالتها وبوعي أبنائها قبل كل شيء”.

​وفي هذا السياق، أكدت وزارة الثقافة والفنون على دعم بشكل مطلق كافة الإجراءات القانونية والإدارية التي باشرتها سفارة الجزائر بفرنسا. لمتابعة المتسببين في هذا التجاوز داخل حرم منظمة اليونسكو.

في حين، اضاف بيان الوزارة، أن المحاولات اليائسة للتشويش على الحضور الثقافي الجزائري تعكس بوضوح العجز أمام الانتصارات المتتالية. التي تحققها الجزائر في تسجيل تراثها المادي واللامادي. وآخرها الاعتماد الرسمي لتعديل ملف “زي الشرق الجزائري الكبير” (القفطان، القاط، واللحاف).

كما أشارت إلى أن الجناح الجزائري يواصل استقبال زواره في الأسبوع الإفريقي حتى 22 ماي. لتقديم صورة تليق بعمق الجزائر التاريخي وثراء تقاليدها. والرد الحقيقي سيكون عبر التميز والإبداع الرقمي والميداني.

وثمنت وزارة الثقافة والفنون الهبة التضامنية الواسعة من بنات وأبناء الجالية الوطنية والمثقفين. وتدعو الأسرة الإعلامية وصناع المحتوى إلى مواصلة إبراز جمال وتفرد الموروث الثقافي الجزائري. بمسؤولية وخطاب متزن يعكس هيبة ومكانة مؤسسات الدولة.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور