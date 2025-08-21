الاعتداء على حافلتين تنقل ركاب في العاصمة..ايتوزا تندد !

سجلت مؤسسة النقل الحضري والشبه الحضري لمدينة الجزائر وضواحيها إيتوزا يوم 18 و20 من شهر اوت، على الساعة 23:00 عملية إعتداء على حافلتين ذات الترقيم التالي 111217 و 111309 تشتغلان على الخط الذي يربط بين:جامع الجزائر - سيدي عبد الله بالضبط ب مزرعة الهادي بسيدي عبد الله.

وحسب بيان ايتوزا، فإن الحافلتان تم رشقهما بالحجارة وعلى متنهما الركاب بغرض السرقة أو الاعتداء عليهم في حالة توقف الحافلة. وهذا ما تفطن له السائقين حيث تفادوا التوقف.

وأدى الاعتداء إلى إلحاق أضرار مادية معتبرة لزجاج الحافلتين وحالة من الهلع و الخوف في نفوس المسافرين.

وأضافت المؤسسة، أن هذه الأعمال التخريبية والسلوكات الغير متحضرة لها آثار ضارة على جودة واستمرار الخدمة. مع العلم أن الحافلتين المتضررتين يتم حجزهما وابقائهما تحت الصيانة. مما يؤدي الى النقص في عدد الحافلات على مستوى الشبكة.

ودعت المؤسسة الأولياء والمواطنين إلى التوعية ومكافحة مثل هذه التصرفات. وعدم المساس بالأملاك العمومية التي تضر بالمؤسسة والزبائن بالدرجة الأولى .