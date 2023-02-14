الاعتداء على شخص ببندقية صيد بحرية.. توقيف المشتبه فيهم في تيبازة

تمكنت فرقة البحث والتدخل بأمن ولاية تيبازة من توقيف شبكة إجرامية تنشط ضمن عصابة أحياء تثير الرعب وسط الساكنة. العملية جاءت بعد تلقي معلومات مفادها استقبال مستشفى القليعة أحد الأشخاص في حالة حرجة ضحية اعتداء بسلاح أبيض (بندقية صيد بحرية). على الفور قامت عناصرنا بفتح تحقيق حول القضية أين تم تحديد هوية الفاعلين.

وبعد وضع خطة أمنية محكمة مكنت من توقيف 6 أشخاص مشتبه فيهم وبالتنسيق الدائم مع النيابة المحلية تم تفتيش مساكن الموقوفين. كما تم حجز أسلحة بيضاء من الصنف السادس من مختلف الأحجام. قارورتين غاز مسيلة للدموع. 3 إشارات بحرية ضوئية. 1034 كبسولة من المؤثرات العقلية. 229000 دج عائدات الترويج، 5 قارورات حارقة، 7 هواتف نقالة، مركبة سياحية، دراجة نارية.

كما تم إنجاز ملف قضائي ضد المشتبه فيهم وتقديمهم أمام وكيل الجمهورية، عن قضية محاولة القتل مع سبق الإصرار والترصد باستعمال سلاح أبيض. وإنشاء وقيادة عصابة أحياء بغرض خلق جو انعدام الأمن في أوساط الأحياء السكنية. من خلال الاعتداء المعنوي والجسدي على الغير وتعريض حياتهم وحريتهم وأمنهم للخطر والمساس بممتلكاتهم. وتجنيد قصر مع حمل أسلحة بيضاء ظاهرة ومخبأة واستعمالها، مع حيازة المؤثرات العقلية بصفة غير مشروعة. الاتجار غير المشروع بها تخزينها بيعها وعرضها للبيع نقلها والسمسرة بها في إطار جماعة إجرامية منظمة.