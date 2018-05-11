الاعدام لـ 6 إرهابيين و20 سنة لـ 4 آخرين بتهمة الإنخراط وتموين جماعة إرهابية 

سلطت المحكمة الإبتدائية لجنايات مجلس قضاء تبسة، عقوبة حكم الإعدام في حق 6 إرهابيين غيابيا، وتوقيع 20 سنة سجنا في حق 4 آخرين.

فيما تراوحت بقية الأحكام بين عامين والبراءة.

وقائع هذه القضية تعود إلى شهر أفريل من السنة الماضية، عند حصول معلومات بوجود تحركات مشبوهة على مستوى إقليم بلدية العقلة غرب تبسة.

وهو الأمر الذي تابعته ميدانيا المصالح الأمنية لكشف ما يحدث، وقد قادت التحقيقات إلى وجود تموين للجماعات الإرهابية التي تنشط بجنوب تبسة.

حيث تم التعرف على مجموعة أشخاص على صلة بالتنظيم الإرهابي من خلال الدعم والإسناد، أين تم توقيف 9 أشخاص.

من بينهم امرأة على علاقة بإرهابيين ينشطون بالجبال وعددهم 6 .

وخلال مراحل التحقيقات، تبين أنّ عمليات التموين تتم من طرف هؤلاء لشراء المؤونة والألبسة.

يوم المحاكمة أنكر هؤلاء صلتهم أصلا بتموين المجموعات الإرهابية.

وسط تضارب التصريحات خلال مراحل التحقيق عند الضبطية القضائية وقاضي التحقيق.