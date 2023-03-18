الاعلان الرسمي عن أسعار سيارات فيات والأنواع التي ستباع في الجزائر..يوم غد

من المنتظر أن يعلن وكيل العلامة الإيطالية FIAT لشركة فيات الجزائر يوم غد الأحد عن علامات السيارات التي ستسوّقها فيات في الجزائر.

وحسب موقع فيات الجزائر تعرض الأحد 19 مارس، والمصادف لعيد النصر علامة فيات كل الطرازات التي ستسوقها يالجزائر. هذا مع فتح باب إستلام الطلبيات مباشرة للزبائن.

كما أكد الموقع أن الاسعار ستكون بعيدة جدا عن تلك التي تم تداولها من قبل عبر منصات التواصل الإجتماعي.

وأضاف ذات المصدر سيتم عرض وتسويق 6 طرازات، ثلاثة منها سياحية والثلاثة الأخرى في فئة السيارات النفعية.

ووفقا لذات المصدر سيتم الكشف عن فئة السيارات السياحية من طراز “فيات 500” في صنفين، السيارة الصغيرة وطراز “فيات 500 أل” أي “FIAT 500 L” و أيضا فيات “تيبو TIPO” في صنف خمسة أبواب.

أما بالنسبة للسيارات النفعية سيتم عرض كل من طرازات فيات “سكودو” تجارية، وكذا طراز فيات “دوبلو” التجارية أيضا. وأيضا إلى طراز فيات “دوكاتو.”