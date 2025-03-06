الاعلان عن قائمة الأساتذة بدرجة “مُميز” قريبا

كشف مستشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي المكلف بالإعلام الرقمي والمعلومة الاتصالية عبد الجبار داودي. أنه الاعلان عن قائمة الأساتذة بدرجة أستاذ مميز. سيتم الإعلان عنها رسميا في الأيام المقبلة.

والاستاذ المميز هي رتبة جديدة تخص، الأساتذة في حالة نشاط، الذين يثبتون عشرون سنة من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، وكذا الإنتاج العلمي والبيداغوجي منذ الإلتحاق برتبة أستاذ. بعد أخذ رأي مجلس آداب وأخلاقيات المهنة الجامعية.