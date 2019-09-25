الاغواط.. ارتفاع حصيلة ضحايا الاختناق بالغاز في تاجموت إلى 4.

لفظت سيدة تبلغ من العمر 84 سنة حتفها بمصلحة الإنعاش بالمؤسسة العمومية الاستشفائية احميدة بن عجيلة بالاغواط.

السيدة قضت نحبها متأثرة باختناقها بغاز أحادي أوكسيد الكربون المنبعث من سخان المياه الموجود بالشقة التي تقيم بها عائلتها.

و التحقت السيدة المتوفاة باحفادها الثلاثة الذين لفظوا انفاسهم الأخيرة صبيحة اليوم لنفس السبب و يتعلق الأمر بكل من إيناس، رضوان و إخلاص و الذين تتراوح أعمارهم بين 7 و 17 سنة.

هذا و قد عقبت هذه الحادثة احتجاجات عارمة من المواطنين الذين عبروا عن غضبهم لواقع الصحة المرير نتيجة عدم توفر قارورات الأوكسجين بعيادة تاجموت ، مطالبين بضرورة زيارة عاجل لوزير الصحة و السكان و إصلاح المستشفيات لكي يقف شخصيا على واقع الصحة و الذي يصفه الكثير بأنه مريض.