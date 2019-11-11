الاغواط: المقصيون من السكن الاجتماعي يدخلون في حركة احتجاجية بحاسي الدلاعة

أقدمت حوالي 17 عائلة من بلدية حاسي الدلاعة ولاية الأغواط على الدخول في حركة إحتجاجية بعد أن تم إقصائهم من السكن الإجتماعي.

وجاء هذا الاقصاء بعدما أسفرت التحقيقات التي قامت بها مصالح البلدي

ة بمعية مصالح دائرة حاسي الرمل عن اقصائهم.

مما جعلهم ينتفضون ويعبرون عن سخطهم من النتائج التي اعتبروها غير صحيحة، كما دخل المحتجون مقر البلدية ورفضوا الخروج منه إلى حين إعادة النظر في النتائج.

هذا وتضامن العديد من السكان مع العائلات المقصية عبر امدادهم بافرشة و أغطية حيث انهم سيبيتون الليلة في مقر البلدية رغم المستويات الدنيا لدرجة الحرارة التي تشهدها المنطقة.

و من جهة أخرى اعتبرت مصالح البلدية أن هذا الإجراء قانوني بحكم ان اغلب المقصيين يتقاضون مرتبات تفوق 24 الف دينار المنصوص عليها في المواد المنظمة لآليات منح السكنات ذات صيغة الاجتماعي.