الاغواط : تسمم 22 تلميذة من الصحراء الغربية بأفلو بسبب الشاورما

تعرضت 22 تلميذة من دولة الصحراء الغربية و اللائي يزاولن دراستهم بمتوسطة سي عبدالغني بمدينة أفلو ولاية الأغواط إلى تسمم غذائي أمسية الخميس.

وحسب مصادر النهار فإن التسمم راجع لتناولهم لوجبة الشاورما من إحدى محلات الاكل الخفيف بحي طريق البيض.

وتم نقل التلميذات إلى المؤسسة العمومية الاستشفائية عبدالقادر بجرة بأفلو والمؤسف كذلك عدم وجود عدد كافي من الاسرّة بالمستشفى.

سيغادرن المستشفى تباعا، في حين فتحت مصالح الأمن تحقيقا في القضية مع وجود قرار بغلق محل المأكولات الخفيفة تحفظيا إلى حين استكمال الإجراءات القانونية اللازمة حيال القضية.