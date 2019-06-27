الاغواط : تنصيب جيلالي نهاري مديرا للتربية

تم اليوم تنصيب جيلالي نهاري مديرا للتربية بولاية الاغواط خلفا عبدالنبي سنوسي بريكسي والذي كان مكلفا بتسيير مديرية التربية منذ حوالي سنة.

ويذكر أن مدير التربية الجديد كان يشغل منصب مفتش تربية وطنية لإدارة الثانويات بولاية معسكر.

والجدير بالذكر أن قطاع التربية بالأغواط شهد حالة من الانسداد بين الإدارة و النقابات المستقلة و التي وصلت إلى حد اتهامات بالتلاعب في نتائج امتحانات التعليم المتوسط من طرف المكلف بالتسيير.

و في أول تصريح له، أكد المدير الجديد انه سيسعى لتقريب وجهات النظر بين جميع الأطراف من أجل كل ما يصب في مصلحة التلميذ الذي كان هو الخاسر الأكبر من كل الصراعات و ما نجم عنها من إضرابات.