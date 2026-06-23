الأغواط.. حجز قرابة 29 كلغ “كوكايين”

تمكنت الفرقة الجهوية المتخصصة في مكافحة التهريب للجمارك بالأغواط، بالتنسيق مع فرقة الاتجار غير الشرعي بالمخدرات. التابعة لأمن ولاية الأغواط، من تنفيذ عملية نوعية بإقليم اختصاصها. أحبطت من خلالها محاولة تسميم الشباب بمادة الكوكايين.

وأسفرت العملية عن حجز 28,6 كلغ من المخدرات الصلبة نوع كوكايين. توقيف شخصين واحالتهم على الجهات القضائية. كما تمّ حجز مركبة سياحية و شاحنة بمقطورة استعملتا في نقل هذه السموم .

وتم تقديم الموقوفين أمام الجهات القضائية المختصة إقليميًا، مع استكمال جميع الإجراءات القانونية المعمول بها.

وتندرج هذه النتائج ضمن المجهودات الميدانية المتواصلة لمصالح الجمارك الجزائرية، بالتنسيق مع مختلف الأسلاك الأمنية. الرامية إلى التصدي لشبكات التهريب والاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية، حفاظًا على أمن وسلامة المواطنين.

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