الاغواط.. سيدة تلد داخل سيارة الحماية المدنية بوادي مرة

تدخلت الحماية المدنية لوادي مرة في الاغواط لنقل إمرأة تبلغ من العمر 39 سنة في حالة ولادة إلى المستشفى.

و أثناء الطريق وقبل الوصول إلى مستشفى عبدالقادر بجرة بأفلو اشتد المخاض على الأم.

حيث تم توقيف سيارة الإسعاف عن السير ليتدخل مسعفي الحماية المدنية إلى غاية وضع المولود من جنس أنثى داخل السيارة .

ومن ثم تحويلهم على جناح السرعة إلى مستشفى افلو أين تم تسليم المرأة ومولودها في حالة صحية جيدة للطاقم الطبي للتكفل بهم.

وأثنت عائلة المولودة كثيرا على الاحترافية الكبيرة لمسعفي الحماية المدنية الذين تمكنوا من انقاذ المرأة و مولودها .