الاغواط: مربو وملاّك الخيول في إضراب مفتوح

دخل مربو وملاك الخيول في إضراب مفتوح عن ممارسة السباقات الاسبوعية التي كانت تنظم بحديقة التسلية المريقة بالأغواط.

جاء هذا الإضراب على خلفية إقدام المديرية العامة لسباق الخيول عن عدم برمجة سباق شهر فيفري المقبل.

مما أثار سخطهم وقلقهم حيث يسبب ضررا جسيما في مداخيلهم وهو الأمر الذي أثقل كاهلهم مع ارتفاع أسعار الأعلاف وتكاليف تربية وأدوية الخيول.

وحسب ما أكده المربى احمد هادف ان المديرية العامة قد فرضت عليهم شروطا تعجيزية.

والتي تضمنت شرط تواجد 10 خيول على الاقل في السباقات الخارجة عن المنافسة وهي التي صعبت على المربين بلوغه.

وهذا قد يسبب إندثار هذه الرياضة المتوارثة عبر الأجداد.

كما يوجه المضربيون رسالة لمعالي وزير الفلاحة بالتدخل العاجل لحل مشاكلهم

وقال ذات المربي ان رغم العراقيل والمشاكل التي يتخبطون فيها فقد توعدت المديرية العامة غلق مضمار الاغواط في حين تواصل الإضراب.