الاغواط : وفاة شخصين في حادث مرور

أدى حادث مرور خطير وقع على مستوى الطريق الولائي الرابط بلديتي الاغواط و قصر الحيران إلى وفاة شخصين .

وحسب مصادر لـ النهار فإن الحادث وقع اليوم بجانب الطريق المؤدي إلى مطار مولاي أحمد مدغري ببن ناصر بن شهرة .

وتمثل في اصطدام شاحنة صغيرة مع دراجة نارية كانت تقل شخصين اثنين على متنها لقيا حتفهما في عين المكان.

و تدخلت عناصر الوحدة الرئيسية للحماية المدنية بالاغواط من أجل انتشال الجثث و نقل المصابين إلى المؤسسة العمومية الاستشفائية احميدة بن عجيلة بالاغواط.

أين تلقوا الإسعافات الأولية هناك، في حين فتحت الفرقة الإقليمية للدرك الوطني ببن ناصر بن شهرة تحقيقا في الحادث.