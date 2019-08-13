الاغواط : وفاة شخصين في حادث مرور

أدى حادث مرور خطير وقع على مستوى الطريق الولائي الرابط بلديتي الاغواط و قصر الحيران إلى وفاة شخصين .
وحسب مصادر لـ النهار فإن الحادث وقع اليوم بجانب الطريق المؤدي إلى مطار مولاي أحمد مدغري ببن ناصر بن شهرة .
وتمثل في اصطدام شاحنة صغيرة مع دراجة نارية كانت تقل شخصين اثنين على متنها لقيا حتفهما في عين المكان.
و تدخلت عناصر الوحدة الرئيسية للحماية المدنية بالاغواط من أجل انتشال الجثث و نقل المصابين إلى المؤسسة العمومية الاستشفائية احميدة بن عجيلة بالاغواط.
أين تلقوا الإسعافات الأولية هناك، في حين فتحت الفرقة الإقليمية للدرك الوطني ببن ناصر بن شهرة تحقيقا في الحادث.
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