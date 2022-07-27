الافراج عن خليدة تومي وزيرة الثقافة السابقة

افرجت غرفة الاتهام بمجلس قضاء الجزائر عن خليدة تومي وزيرة الثقافة السابقة بعدما توبعت في ملف فساد يتعلق بالمهرجانات الثقافية كل من المهرجان الإفريقي لسنة 2009، و المهرجان الثقافي الإسلامي والجزائر عاصمة الثقافة العربية 2007.

وللتذكير أدانت الغرفة الجزائية الأولى بمجلس قضاء العاصمة، وزيرة الثقافة السابقة المتهمة الموقوفة “خليدة تومي” ب4 سنوات حبسا نافذا، في قضايا فساد طالت المهرجانات الثقافية كل من المهرجان الإفريقي لسنة 2009، و المهرجان الثقافي الإسلامي والجزائر عاصمة الثقافة العربية 2007.

كما قضت ذات الهيئة القضائية بادانة المتهم (ب. عبد الحميد ) رئيس المحافظة المكلفة بالمهرجانات بعامين حبسا نافذا، مع الحكم ب18 شهرا حبسا

موقوفة النفاذ في حق المتهم غير الموقوف المدير االسابق لثقافة تلمسان.

وجاء حكم الادانة في حق المتهمين لمتابعتهم بتهم تتعلق بمنح امتيازات غير مستحقة وإختلاس اموال عمومية وإساءة إستغلال الوظيفة.

وكانت محكمة بسيدي امحمد، قد قضت بمعاقبة خليدة تومي 6 سنوات حبسا نافذا و200 الف دج غرامة مالية . وإدانة بن بليدية عبد الحميد رئيس المحافظة المكلفة بالمهرجانات بعقوبة 4 سنوات حبسا نافذا و200 الف دج غرامة مالية نافذة.

كما تم تسليط عقوبة عامين حبسا نافذا و200 الف دج غرامة مالية نافذة” لحكيم ميلود” المدير السابق لثقافة تلمسان. مع الامر برفع إجراء الرقابة القضائية للمتهم ورفع الحجز عن تجميد الممتلكات العقارية والمثمثلة في منزل فردي. وهاتف نقال مع الزام المتهمين بدفع تعويض للخزينة العمومية يقدر ب100 الف دج عن كافة الاضرار التي تعرضت لها .