الإفراج عن ملكة جمال سابقا ووضعها تحت الرقابة القضائية في قضية “الكوكايين”

امر قاضي التحقيق بمحكمة حسين داي بالافراج عن ملكة شمال افريقيا سابقا المسماة ” قروج وحيدة” مع الامر بوضعها تحت اجراء الرقابة القضائية و المنع من نشر او وضع اي منشورات عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وجاء هذا القرار بعد التحقيق معها في قضية المتاجرة بالمخدرات الصعبة من نوع ” الكوكايين”.

و ذلك بعد ان تم توقيفها بتاريخ 31 ديسمبر ليلة حلول السنة الجديدة من قبل عناصر الشرطةالذين قامو بمداهمة و تفتيش منزل زوجها بدرارية حيث تم العثور على كمية من المخدرات الصلبة من نوع الكوكايين .