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الإفراج عن ملكة جمال سابقا ووضعها تحت الرقابة القضائية في قضية “الكوكايين”

بقلم نجيبة سماي
الإفراج عن ملكة جمال سابقا ووضعها تحت الرقابة القضائية في قضية “الكوكايين”
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امر قاضي التحقيق بمحكمة حسين داي بالافراج عن ملكة شمال افريقيا سابقا المسماة ” قروج وحيدة” مع الامر بوضعها تحت اجراء الرقابة القضائية و المنع من نشر او وضع اي منشورات عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وجاء هذا القرار بعد التحقيق معها في قضية المتاجرة بالمخدرات الصعبة من نوع ” الكوكايين”.
و ذلك بعد ان تم توقيفها بتاريخ 31 ديسمبر ليلة حلول السنة الجديدة من قبل عناصر الشرطةالذين قامو بمداهمة و تفتيش منزل زوجها بدرارية حيث تم العثور على كمية من المخدرات الصلبة من نوع الكوكايين .

رابط دائم : https://nhar.tv/OP4x0
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