الافسيو يغير تسميته إلى “الكنفدرالية الجزائرية للمتعاملين الاقتصاديين المواطنين”

قام اليوم منتدى رؤساء المؤسسات برئاسة سامي عاقلي وبعد سنة من التغيرات الجذرية ترسيم تغيير تسميته رسميا وهذا بمناسبة انعقاد الجمعية العامة العادية لـ “الأفسيو”.

حيث حضر اللقاء 80 بالمائة من المعنيين،حيث إتفق الأعضاء المشاركين في الجمعية على تحويل تسمية منتدى الأفسيو إلى الكنفدرالية الجزائرية للمتعاملين الإقتصاديين المواطنين CAPC.

كما خرجت الجمعية غير عادية بجملة من القرارات أهمها، مراجعة وتعديل القانون الأساسي للتحول من جمعية الى كونفدرالية و ترسيم القطيعة نهائيا مع السياسة والالتزام الحصري بالانشغالات الاقتصادي