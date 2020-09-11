الافلان: إعلان البحرين تطبيع علاقاتها مع الكيان الصهيوني طعنة أخرى في صدر القضية الفلسطينية

أعلن حزب جبهة التحرير الوطني عن استيائه من إعلان مملكة البحرين بتطبيع علاقاتها مع الكيان الصهيوني الغاصب.

وقال الحزب في بيان له نشر على صفحته الرسيمة في فايسبوك:تلقى حزب جبهة التحرير الوطني، بغضب عارم واستياء بالغ، الإعلان المشؤوم لمملكة البحرين بتطبيع علاقاتها مع الكيان الصهيوني الغاصب.

وأضاف البيان إن هذا القرار المخزي، الذي يأتي أسابيع قليلة بعد تطبيع العلاقات بين دولة الإمارات العربية المتحدة والكيان الغاصب، يشكل طعنة أخرى في صدر القضية الفلسطينية، وخيانة مكتملة الأركان، تضاف إلى سلاسل الغدر والجبن والانبطاح، والتي ستظل عارا يلاحق أصحابها الذين اختاروا الارتماء في أحضان العدو الذي يغتصب الأرض وينتهك العرض..

واردف إن هذا القرار المخزي، الذي ترفضه الجماهير الشريفة في مملكة البحرين وتتصدى له، يقتات من الصمت الرسمي الأشبه بالتواطؤ من الجامعة العربية التي تفقد، كل يوم، مقومات وجودها واستمرارها، والتي عجزت عن مجرد إدانة التطبيع الاماراتي الصهيوني، رغم أنه خرق واضح وتجاوز صريح لما يسمى مبادرة السلام العربية.

وقال الحزب إن القرار البحريني بتطبيع العلاقات مع الكيان الغاصب، ليس إلا حلقة ضمن مسلسل واضح من الاستسلام والمهانة، بإغراء أو ترويض خارجي، لكنه لن يغير من حقائق التاريخ والجغرافيا شيئا، ففلسطين أرض محتلة، وشعبها يقاوم لتحرير أرضه وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف..

وأضاف إن حزب جبهة التحرير الوطني، وانطلاقاً من تاريخه الثوري الزاخر، ونضالاته الوطنية ووعي أبنائه، وإذ يشدد على مواقفه الثابتة والمبدئية بدعم ومساندة القضية الفلسطينية، فإنه يجدد دعوته لأبناء الشعب الفلسطيني وكافة فصائله الوطنية، إلى رص صفوفهم وتوحيد جهودهم، أكثر من أي وقت مضى، والالتفاف حول جوهر القضية الفلسطينية، وهو طرد الاحتلال وإقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، متسلحين بعزيمة صلبة وإيمان قوي ويقين راسخ بأن الخيانات لا تزيد أصحاب الحق إلا ثباتا، وإن الطعنات لا تزيد الجسد المقاوم إلا صلابة وقوة.. فلا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين..