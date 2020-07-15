“الافلان”: يا أبطال الجيش الأبيض تستحقون كل المجد

أشاد جزب جبهة التحرير الوطني بالأطباء والممرضين ورجال شبه الطبي وجميع عمال وكل منتسبي قطاع الصحة.

وقال الحزب في رسالة إلى أبطال الجيش الأبيض الذين وصفهم بأنهم يستحقون كل المجد،أنتم الأبطال الحقيقيون في هذه اللحظة التاريخية الفارقة التي يمر بها شعبنا ودولتنا.. أنتم النموذج الحي لنكران الذات، وتغليب المصلحة العامة، والتضحية في سبيل إنقاذ الآخرين، مثلما يمليه عليكم شرف مهنتكم، وضمائركم الحية، وأخلاق الجزائريين الفحول، الذين تظهر معادنهم النفيسة في الأزمات والكروب.

تستحقون كل الاعتراف والتقدير، من الأفراد والأحزاب والمؤسسات، ومن المجتمع برمته، وفعلا فقد بادر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون إلى توشيحكم بالتقدير الذي يليق بكم، وبإقرار جملة من الإجراءات والتحفيزات التي تعبر عن اعترافه شخصيا بما تقدمونه في سبيل إنقاذ أرواح أبناء وبنات وطنكم.

وقال الأمين العام للحزب أبو الفضل بعجي: باسمي الخاص، ونيابة عن كل إطارات ومناضلي حزب جبهة التحرير الوطني، وقد دفعنا قافلة من خيرة مناضلينا شهداء في معركتنا ضد هذا الوباء، نجدد لكم تضامننا ودعمنا و تقديرنا، ولا نقبل أبدا المساس بكرامتكم، أو الاعتداء على شرف مهنتكم، أو التشكيك في جهودكم.