الافلان يثمن قرارات اجتماع مجلس الوزراء الأخير

ثمن حزب جبهة التحرير الوطني، اليوم السبت، القرارات السيادية التي اتخذها مجلس الوزراء في اجتماعه الأخير.

واعتبرها خطوة داعمة في مسار تعزيز المكاسب الثمينة التي حققتها الجزائر خلال العشرين عاما الأخيرة.

وقال الحزب في بيان وقعه منسق هيئة التسيير معاذ بوشارب، أن القرارات السيادية التي اتخذها مجلس الوزراء في اجتماعه الأخير.

تؤكد مرة أخرى السياسة الحكيمة التي يعتمدها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة الذي اتخذ قرارات هامة.

تعتبر خطوة داعمة في مسار تعزيز المكاسب الثمينة التي حققتها الجزائر خلال العشرين عاما الأخيرة، والتي لا يمكن لأحد مهما بلغ به الإجحاف أن يتنكر لها.

وسجلت بارتياح كبير توقيع الرئيس بوتفليقة على قانون المالية لسنة 2019 الذي جاء تجسيدا لتعليمات رئيس الجمهورية حول صون الاستقلالية الاقتصادية والمالية للبلاد والحفاظ على الخيارات الاجتماعية للدولة.

أشادت جبهة التحرير الوطني بـحرص رئيس الجمهورية على الوفاء بالتزامات الدولة لخياراتها الاجتماعية في كنف التضامن والتكافل وتماسك النسيج الاجتماعي.

واعتبر الحزب أن هذه القرارات تسترشد ببيان أول نوفمبر وأهدافه المنحصرة في بناء دولة طابعها عزة وكرامة جميع الجزائريين في إطار هويتهم الوطنية الجامعة.